(Di lunedì 1 agosto 2022), il giorno dopo lo sgomento e il dolore non sono per nulla svaniti. C'è chi è ancora sotto choc, dopo aver visto le due sorellePisanu morire travolte da un treno. E c'è un'...

AdriJuve64 : Riccione, il testimone: «Come una bomba, i corpi spariti all'improvviso». Castenaso piange Alessia e Giulia - leggoit : #Riccione, il testimone: «Come una bomba, i corpi spariti all'improvviso». Castenaso piange Alessia e Giulia - 24emilia : Sorelle sotto al treno a Riccione: “Una ha tentato di salvare l’altra” | 24Emilia - Marilenapas : RT @fanpage: “Una voleva salvare l’altra” Alcuni dei presenti hanno raccontato alle forze dell'ordine cosa hanno visto negli ultimi istanti… - StellaSirio60 : RT @fanpage: “Una voleva salvare l’altra”. Alcuni dei presenti hanno raccontato alle forze dell'ordine cosa hanno visto negli ultimi istan… -

Stefano, 32enne pendolare che nei weekend si trova spesso alla stazione di, ha tutti gli ... l'altra era vestita di nero' - racconta il- 'Ho sentito un botto, come un'esplosione. ......di chi ha assistito all'incidente avvenuto ieri mattina alla stazione ferroviaria diin ... Ilspecifica che quella seduta in mezzo ai binari indossava 'un vestito verde', mentre l'..."Ho sentito un botto, un'esplosione, come se fosse una bomba. Sono stato male tutto il giorno. Vedere due corpi sparire così è veramente agghiacciante", ha aggiunto ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...