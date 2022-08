"Renzi attacca Letta? E un minuto dopo...": Minzolini smaschera Repubblica (Di lunedì 1 agosto 2022) La propaganda si è messa in moto. Da giorni alcuni quotidiani non fanno che inventarsene di ogni pur di gettare il fango su Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ma non solo, vista la situazione delineata dai sondaggi, per il Partito democratico e il centrosinistra le elezioni non saranno una passeggiata. Da qui "l'aiutino". "Viene quasi da ridere - esordisce su Twitter Augusto Minzolini riportando una 'strana coincidenza'. Repubblica sta al Pd come l'Unità stava al PCI. Renzi attacca Letta su tassa di successione e un minuto dopo esce un sondaggio su Repubblica it. che segnala un gradimento dell'ex-premier nell'elettorato del Pd dell'1%.La Pravda sarebbe stata meno veloce". Insomma, il piano del quotidiano di Molinari è chiaro. Addirittura giorni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) La propaganda si è messa in moto. Da giorni alcuni quotidiani non fanno che inventarsene di ogni pur di gettare il fango su Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ma non solo, vista la situazione delineata dai sondaggi, per il Partito democratico e il centrosinistra le elezioni non saranno una passeggiata. Da qui "l'aiutino". "Viene quasi da ridere - esordisce su Twitter Augustoriportando una 'strana coincidenza'.sta al Pd come l'Unità stava al PCI.su tassa di successione e unesce un sondaggio suit. che segnala un gradimento dell'ex-premier nell'elettorato del Pd dell'1%.La Pravda sarebbe stata meno veloce". Insomma, il piano del quotidiano di Molinari è chiaro. Addirittura giorni ...

