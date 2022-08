Programmi TV di stasera, lunedì 1 agosto 2022. Su La7 parte La Corsa al Voto (Di lunedì 1 agosto 2022) Paolo Celata Rai1, ore 21.25: Belle & Sebastien Film del 2013, di Nicolas Vanier, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier. Prodotto in Francia. Durata: 99 minuti. Trama: Alpi Francesi, 1943. Sébastien è un orfano di otto anni che vive con l’anziano pastore Cesar, uno speciale nonno adottivo e la nipote di questi, Angelina. Vivono nel piccolo villaggio di Sàint-Martin, occupato dai nazisti. Sébastien è un bambino solitario e passa tutte le sue giornate sui monti. Un giorno incontra un enorme cane con il quale farà amicizia e che chiamerà Belle. Rai2, ore 21.20: 9-1-1 Serie TV. 4×13 Sospetto: La squadra interviene per salvare una sposa al suo stesso matrimonio ed una madre, intrappolata su un balcone. Intanto, Athena scopre un segreto di Bobby. Rai2, ore 22.10: 9-1-1: Lone Star Serie TV. 2×13 Un Giorno: Dopo aver scoperto cosa è successo a suo marito, a Tommy tocca ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 agosto 2022) Paolo Celata Rai1, ore 21.25: Belle & Sebastien Film del 2013, di Nicolas Vanier, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier. Prodotto in Francia. Durata: 99 minuti. Trama: Alpi Francesi, 1943. Sébastien è un orfano di otto anni che vive con l’anziano pastore Cesar, uno speciale nonno adottivo e la nipote di questi, Angelina. Vivono nel piccolo villaggio di Sàint-Martin, occupato dai nazisti. Sébastien è un bambino solitario e passa tutte le sue giornate sui monti. Un giorno incontra un enorme cane con il quale farà amicizia e che chiamerà Belle. Rai2, ore 21.20: 9-1-1 Serie TV. 4×13 Sospetto: La squadra interviene per salvare una sposa al suo stesso matrimonio ed una madre, intrappolata su un balcone. Intanto, Athena scopre un segreto di Bobby. Rai2, ore 22.10: 9-1-1: Lone Star Serie TV. 2×13 Un Giorno: Dopo aver scoperto cosa è successo a suo marito, a Tommy tocca ...

