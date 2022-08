"No a ex M5s e Sinistra". Alleanze, liste e sondaggi: Letta è in un mare di guai (Di lunedì 1 agosto 2022) Tutto da rifare. Con meno di due settimane per trovare la quadra. È stata una domenica nera quella di Enrico Letta. Non bastasse il coro di critiche che ha attirato la sua proposta di una tassa di successione per i superpatrimoni al fine di finanziare la «dote» per i diciottenni, il segretario Pd ha infatti dovuto farei conti con l'ormai probabile fallimento del «campo aperto». Le interlocuzioni con Carlo Calenda, che sabato parevano avviate a buon fine - al Nazareno davano ormai per acquisita l'alleanza - hanno infatti subìto un pesante rallentamento. Il leader di Azione solo oggi svelerà la sua decisione sull'eventuale apparentamento con i Dem. Ma ieri il termometro faceva segnare temperature gelide. Lo si è capito fin dal mattino, da quando i vari esponenti di Azione hanno cominciato a porre veti sui vari esponenti che il Pd vorrebbe inserire nel «campo aperto». ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) Tutto da rifare. Con meno di due settimane per trovare la quadra. È stata una domenica nera quella di Enrico. Non bastasse il coro di critiche che ha attirato la sua proposta di una tassa di successione per i superpatrimoni al fine di finanziare la «dote» per i diciottenni, il segretario Pd ha infatti dovuto farei conti con l'ormai probabile fallimento del «campo aperto». Le interlocuzioni con Carlo Calenda, che sabato parevano avviate a buon fine - al Nazareno davano ormai per acquisita l'alleanza - hanno infatti subìto un pesante rallentamento. Il leader di Azione solo oggi svelerà la sua decisione sull'eventuale apparentamento con i Dem. Ma ieri il termometro faceva segnare temperature gelide. Lo si è capito fin dal mattino, da quando i vari esponenti di Azione hanno cominciato a porre veti sui vari esponenti che il Pd vorrebbe inserire nel «campo aperto». ...

GiovaQuez : Calenda: 'Io avrei chiesto a Conte: ma eri così progressista anche quando facevi i decreti sicurezza con Salvini? H… - fabioalisei : Forse mi sono perso qualcosa, ma quand'è che il #m5s è diventato un partito di sinistra? - davidallegranti : Ma forse è pure arrivato il momento di rileggersi l'intervista che feci a Paolo Virzì nel 2018 — Amici di sinistra… - apsassano : Vedo davvero con piacere che anche @Azione_it si è resa conto Serve un #terzopolo ma speravo ne facesse parte anc…