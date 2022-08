Napoli | Spalletti | “Buon primo tempo | Kim farà vedere a tutti il suo valore”

(Di lunedì 1 agosto 2022)- Ilcontinua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni prestagionali. Ieri, gli uomini disono scesi in campo contro il Maiorca nella gara terminata 1-1 al Patini. Unancora non del tutto convincente, ritmi bassi nella seconda frazione di gioco, più alti nella prima. Kvaratskhelia brilla di luce propria, benissimo anche Di Lorenzo, che dimostra di essere sempre di più un punto fermo dei Partenopei. Male Politano che, al 92? sbaglia l’occassione per il 2-1. Ecco di seguito, le parole del misterin mixed-zone: Sulla gara: “Com’è andata? Un po’ bene, per un altro po’ insomma. Abbiamo avuto delle difficoltà nel gestire la palla, viaggiava lentamente e loro erano piazzati. Poi se si gioca con due moduli diversi se non sei aggressivo sei ...

«La personalità passa anche dall'emotività, bisogna trovare quei contesti in cui stare in piedi. Se alla prima spallata vai giù allora non hai quel carattere ...Al termine del test pareggiato 1-1 col Maiorca, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato anche a Kiss Kiss Napoli ...