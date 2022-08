Napoli - Maiorca 1 - 1: Osimhen fa, Meret disfa - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di lunedì 1 agosto 2022) Luciano Spalletti Napoli, 31 luglio 2022 - Chiamarle semplici amichevoli estive, alla luce degli animi sempre più tesi, è diventato ormai stucchevole. Ne sa qualcosa il Napoli , che inciampa in un ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Luciano Spalletti, 31 luglio 2022 - Chiamarle semplici amichevoli estive, alla luce degli animi sempre più tesi, è diventato ormai stucchevole. Ne sa qualcosa il, che inciampa in un ...

sportmediaset : Altro pari per il Napoli: 1-1 contro il Maiorca, a segno Osimhen #Napoli #Osimhen - surfasport : ???? AMICHEVOLI ESTIVE: IL MILAN VINCE, IL NAPOLI PAREGGIA E LA FIORENTINA PERDE ?? #Marsiglia ???? vs #Milan ???? - 0 a 2… - positanonews : Napoli – Maiorca 1-1: la sblocca Osimhen poi errore di Meret tra le #news - pasqualemuto : @GioFrezzetti Vedendo Napoli Maiorca ho sempre più una certezza: da quando c'è Spalletti non tiriamo più in porta. - RedazioneFM : Il #Napoli non va oltre l'1-1 contro il #Maiorca. A segno #Osimhen su rigore -