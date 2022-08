Mensi | managing director di DigitalBits | “Accordo Inter è con Zytara Fiducioso su misure necessarie”

Il panel "How brands enter the web3 economy" tenuto da DanieleDirector di DigitalBits ) e Antonello Cugusi (CEO Coinbar ) moderato da Dario Colombo, giornalista di Money.it, ha ...Così DanieleDirector di DigitalBits Foundation : 'Siamo entusiasti di dare il via a questa prima collaborazione con Sony Pictures '. 'Questa campagna è una concreta dimostrazione di ...La polemica tra l' Inter e Digitalbits, il main sponsor del club nerazzurro finito al centro di un caso relativo a dei mancati pagamenti, si arricchisce di un nuovo episodio. Come riportano i colleghi ...Inter DigitalBits: il Managing Director di DigitalBits ha risposto ad alcune domande ed ha fatto chiarezza su un aspetto.