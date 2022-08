Keep Breathing è la miniserie più vista di Netflix ad agosto: trama, cast e personaggi (Di lunedì 1 agosto 2022) La trama di Keep Breathing potrebbe sembrare nient’affatto originale, eppure la miniserie è diventata in appena due giorni il titolo numero 1 per visualizzazioni su Netflix, tra fine luglio e inizio agosto. La storia è quella di una donna che si ritrova nel nulla quando un piccolo aereo su cui sta viaggiando si schianta nelle terre selvagge del Canada: una sorta di Lost in solitaria, insomma, in cui Melissa Barrera interpreta Liv, avvocatessa tormentata che deve combattere non solo con l’asperità del territorio in cui è dispersa, ma anche con i propri demoni interiori, nella speranza di poter tornare a casa. Nel cast di Keep Breathing appaiono anche Jeff Wilbusch, nei panni di Danny, avvocato presso lo stesso studio di Liv a cui si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Ladipotrebbe sembrare nient’affatto originale, eppure laè diventata in appena due giorni il titolo numero 1 per visualizzazioni su, tra fine luglio e inizio. La storia è quella di una donna che si ritrova nel nulla quando un piccolo aereo su cui sta viaggiando si schianta nelle terre selvagge del Canada: una sorta di Lost in solitaria, insomma, in cui Melissa Barrera interpreta Liv, avvocatessa tormentata che deve combattere non solo con l’asperità del territorio in cui è dispersa, ma anche con i propri demoni interiori, nella speranza di poter tornare a casa. Neldiappaiono anche Jeff Wilbusch, nei panni di Danny, avvocato presso lo stesso studio di Liv a cui si ...

thedecayofpoets : È uscita questa serie su netfliX intitolata keep breathing voglio troppo vederla e infatti è quello che farò adesso - mm_roma : Primi dieci minuti di #KeepBreathingNetflix: un fotografo del National Geographic che non sa nuotare. Togli Keep Breathing - SimoneBoni9_ : Non guardate la serie tv Keep Breathing di Netflix, sentirete di aver perso del tempo. - teresannuccia : Se non sapete cosa guardare vi segnalo Keep Breathing su netflix - auronotfound_ : Io e mia madre abbiamo iniziato Keep breathing, mi ha appena detto di prestare attenzione perché, dato che domani v… -