Incidente a Riccione, le due sorelle travolte dal treno: una era seduta sui binari e l'altra si è lanciata per salvarla

Incidente a Riccione: emergono dei particolari sulla morte della due sorelle travolte dal treno nella mattinata di domenica 31 luglio. Sono le parole di chi ha assistito alla tragedia a raccontare ciò che è accaduto sui binari.

Incidente a Riccione, le due sorelle travolte dal treno: emergono altri dettagli

Nella mattinata di domenica 31 luglio, intorno alle ore 07:00, due ragazze sono state travolte e uccise da un treno Alta Velocità a Riccione. Il mezzo in transito era una Freccia no stop che stava viaggiando da Pescara verso Milano e che, al momento del drammatico Incidente, stava passando dalla stazione di

