Fiorentina in Conference: ecco la possibile sfidante dei viola nel preliminare. Martedì sorteggio a Nyon

ecco la possibile sfidante della Fiorentina nel preliminare di Conference League: sarà una tra Twente, Anversa, Cukariki, Lillestroem, CSKA Sofia, St. Patrick's, Sepsi e Djungardens. Andata il 18, fuori casa, e ritorno il 25 agosto, al Franchi L'articolo proviene da Firenze Post.

