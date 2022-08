Ferrari, le gomme dure erano state sconsigliate da Pirelli: cosa c’è dietro l’errore di strategia in Ungheria (Di lunedì 1 agosto 2022) Anche in Ungheria, un altro weekend da dimenticare per la Ferrari. Stavolta non per colpa di Charles Leclerc, bensì per l’ennesimo errore di strategia che lo ha condannato al sesto posto finale, su una Rossa in difficoltà nel passo-gara. Errore indetto dal remote gara di Maranello, guidato dall’ingegnere spagnolo Iñaki Rueda e dal capo degli ingegneri di gara Matteo Togninalli. Per la prima volta in stagione, da quando il Mondiale è iniziato 13 GP fa in Bahrain, il team del Cavallino non ha avuto prestazione, mentre la Red Bull, scattata da centro-gruppo con i suoi piloti, ha sorriso un’altra volta grazie a Max Verstappen (all’ottavo successo in stagione, il 28esimo in carriera), su un’auto dal giusto assetto e che ha usufruito meglio delle temperature fresche che c’erano in pista a Budapest. Come nasce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Anche in, un altro weekend da dimenticare per la. Stavolta non per colpa di Charles Leclerc, bensì per l’ennesimo errore diche lo ha condannato al sesto posto finale, su una Rossa in difficoltà nel passo-gara. Errore indetto dal remote gara di Maranello, guidato dall’ingegnere spagnolo Iñaki Rueda e dal capo degli ingegneri di gara Matteo Togninalli. Per la prima volta in stagione, da quando il Mondiale è iniziato 13 GP fa in Bahrain, il team del Cavallino non ha avuto prestazione, mentre la Red Bull, scattata da centro-gruppo con i suoi piloti, ha sorriso un’altra volta grazie a Max Verstappen (all’ottavo successo in stagione, il 28esimo in carriera), su un’auto dal giusto assetto e che ha usufruito meglio delle temperature fresche che c’in pista a Budapest. Come nasce ...

