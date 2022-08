Elezioni 2022 | la lettera di Calenda a Letta

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono proposte ragionevoli e indispensabili per avere una coalizione credibile. No candidati che non uniscono nei collegi uninominali (da entrambe le parti); un minimo di coerenza nei programmi. Decidete”. Carlosu Twitter posta laindirizza a Enrico. E, in diversi post, risponde a molti utenti che gli chiedono delle scelte di Azione per le prossimee dell’alleanza con il Pd. “Non abbiamo posto veti sulle persone, ma solo chiesto che i nostri voti non vengano usati per eleggere persone che rappresentano tutto ciò che abbiamo combattuto in questa legislatura. Non abbiamo chiesto ‘un solo programma’ ma un minimo di coerenza per essere credibili”, afferma. “‘Imbarchiamo di tutto, facciamo come ci pare, tanto se non accettate vi accusiamo di far vincere la Meloni’; non ...