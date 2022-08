Centaurus, Pistello: “Tra 10 giorni sapremo se sarà rischio per autunno” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Una rondine non fa primavera. Tra 10 giorni sapremo se la sottovariante di Omicron 2 BA.2.75, ribattezzata dai social Centaurus, sta davvero penetrando sul territorio e avrà la forza di scalzare BA.5, e non è detto”. A fare il punto all’Adnkronos Salute è Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia e tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità che nell’ultimo monitoraggio, in merito alle varianti di Sars-CoV-2 (settimana di campionamento 11-17 luglio), ha segnalato in Italia una sequenza riconducibile al lignaggio BA.2.75. Ci sono elementi che potrebbero far pensare a un segnale di allarme per l’autunno? “Al momento Centaurus ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Una rondine non fa primavera. Tra 10se la sottovariante di Omicron 2 BA.2.75, ribattezzata dai social, sta davvero penetrando sul territorio e avrà la forza di scalzare BA.5, e non è detto”. A fare il punto all’Adnkronos Salute è Mauro, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia e tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità che nell’ultimo monitoraggio, in merito alle varianti di Sars-CoV-2 (settimana di campionamento 11-17 luglio), ha segnalato in Italia una sequenza riconducibile al lignaggio BA.2.75. Ci sono elementi che potrebbero far pensare a un segnale di allarme per l’? “Al momento...

