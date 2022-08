Bloccato sbarco migranti per Covid. Cirielli (FdI): “De Luca e Pd non dovrebbero sostenere Lamorgese” (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Come volevasi dimostrare. La macchina dell’accoglienza si è rivelata assolutamente impreparata alla ipotizzabile emergenza dovuta alla presenza, a bordo della nave Ocean Viking, di un focolaio Covid. L’ennesimo desolante fallimento delle politiche immigrazioniste del ministro dell’Interno e del governo. Bene ha fatto il governatore della Campania a bloccare lo sbarco dei migranti. Questo dimostra chiaramente che De Luca fa male a sostenere con il suo partito, il Pd, la Lamorgese e la sua totale inadeguatezza al ruolo che ricopre”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Tuttavia, quanto accaduto era palesemente prevedibile. Come se già nei giorni scorsi non si sapesse ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Come volevasi dimostrare. La macchina dell’accoglienza si è rivelata assolutamente impreparata alla ipotizzabile emergenza dovuta alla presenza, a bordo della nave Ocean Viking, di un focolaio. L’ennesimo desolante fallimento delle politiche immigrazioniste del ministro dell’Interno e del governo. Bene ha fatto il governatore della Campania a bloccare lodei. Questo dimostra chiaramente che Defa male acon il suo partito, il Pd, lae la sua totale inadeguatezza al ruolo che ricopre”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo. “Tuttavia, quanto accaduto era palesemente prevedibile. Come se già nei giorni scorsi non si sapesse ...

