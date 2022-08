Alluminio e carta stagnola in cucina, fai molta attenzione: possono rovinare la tua salute (Di lunedì 1 agosto 2022) attenzione a come utilizzate l’Alluminio in cucina, la carta stagnola potrebbe essere un vero e proprio danno alla salute carta Alluminio (Pixabay)In cucina uno dei materiali più utilizzati in assoluto è proprio l’Alluminio. Ci cuciniamo, ci conserviamo i cibi, ci mettiamo i cibi d’asporto, insomma ha tantissime funzionalità eppure trattandosi di un metallo, seppur leggero, dovrebbe essere chiaro quanto sia pericoloso. La sua tossicità è stata infatti confermata da studi in laboratorio e pubblicate dal Comitato Nazionale per la sicurezza alimentare del Ministero della salute. Può essere pericoloso per il nostro organismo, soprattutto quando la carta stagnola entra in ... Leggi su direttanews (Di lunedì 1 agosto 2022)a come utilizzate l’in, lapotrebbe essere un vero e proprio danno alla(Pixabay)Inuno dei materiali più utilizzati in assoluto è proprio l’. Ci cuciniamo, ci conserviamo i cibi, ci mettiamo i cibi d’asporto, insomma ha tantissime funzionalità eppure trattandosi di un metallo, seppur leggero, dovrebbe essere chiaro quanto sia pericoloso. La sua tossicità è stata infatti confermata da studi in laboratorio e pubblicate dal Comitato Nazionale per la sicurezza alimentare del Ministero della. Può essere pericoloso per il nostro organismo, soprattutto quando laentra in ...

