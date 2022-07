WWE: I piani di Vince McMahon non prevedevano il turn face di Becky (Di domenica 31 luglio 2022) Nella bella serata di Summerslam in quel di Nashville abbiamo assistito al turn face di Becky Lynch. La ragazza, dopo aver perduto il match per il titolo femminile con Bianca Belair, si è associata alla campionessa per contrastare l’arrivo di Bayley, Dakota Kay e Iyo Sky. La decisione, secondo quanto sostiene il giornalista Wade Keller del PWTorch, non era prevista finché Vince McMahon era in carica nel creativo team. Decisione presa da Triple H “Un anno fa, la scelta del turn heel di Becky venne presa da Vince McMahon e subìta dal team creativo, decisamente contrario. Triple H ha voluto correggere quella decisione, sentendo le indicazioni date dai writer. Vince avrebbe voluto proseguire con lo stint da ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 31 luglio 2022) Nella bella serata di Summerslam in quel di Nashville abbiamo assistito aldiLynch. La ragazza, dopo aver perduto il match per il titolo femminile con Bianca Belair, si è associata alla campionessa per contrastare l’arrivo di Bayley, Dakota Kay e Iyo Sky. La decisione, secondo quanto sostiene il giornalista Wade Keller del PWTorch, non era prevista finchéera in carica nel creativo team. Decisione presa da Triple H “Un anno fa, la scelta delheel divenne presa dae subìta dal team creativo, decisamente contrario. Triple H ha voluto correggere quella decisione, sentendo le indicazioni date dai writer.avrebbe voluto proseguire con lo stint da ...

