Superbike oggi, GP Repubblica Ceca 2022: orari superpole race e gara-2, programma, tv, streaming TV8 e Sky (Di domenica 31 luglio 2022) Nuova giornata d’azione al Most Autodrome per quanto riguarda il Mondiale Superbike 2022. L’appuntamento è da non perdere quest’oggi con la superpole race e la gara-2 valide per il Gran Premio della Repubblica Ceca, sesto round dell’anno. Il tracciato ceco è molto particolare, una pista unica nel proprio genere che non permette il minimo errore. Sono ben 21 le curve che compongono il circuito che sorge nella regione dell’Ústí nad Labem, pista che si articola in 4 chilometri e 200 metri. Tutto è pronto per un nuovo capitolo della lotta per il Mondiale tra lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati), il britannico Jonathan Rea (Kawasaki) ed il turco Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha). Quest’ultimo concluse al secondo posto la race-2 della passata ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Nuova giornata d’azione al Most Autodrome per quanto riguarda il Mondiale. L’appuntamento è da non perdere quest’con lae la-2 valide per il Gran Premio della, sesto round dell’anno. Il tracciato ceco è molto particolare, una pista unica nel proprio genere che non permette il minimo errore. Sono ben 21 le curve che compongono il circuito che sorge nella regione dell’Ústí nad Labem, pista che si articola in 4 chilometri e 200 metri. Tutto è pronto per un nuovo capitolo della lotta per il Mondiale tra lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati), il britannico Jonathan Rea (Kawasaki) ed il turco Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha). Quest’ultimo concluse al secondo posto la-2 della passata ...

