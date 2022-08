Sinner batte ancora Alcaraz e trionfa nel torneo di Umago (Di domenica 31 luglio 2022) Jannik Sinner ha vinto il «Plava Laguna Croatia Open» , torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 534.555 euro, disputato sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago . Nella... Leggi su feedpress.me (Di domenica 31 luglio 2022) Jannikha vinto il «Plava Laguna Croatia Open» ,Atp 250 dotato di un montepremi pari a 534.555 euro, disputato sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di. Nella...

