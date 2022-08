Scintille sul fisco. Letta propone la tassa di successione per i plurimilionari (Di domenica 31 luglio 2022) AGI - Mentre nel campo del centrosinistra il sudoku delle alleanze fatica a trovare una soluzione, con Carlo Calenda e Matteo Renzi che piantano paletti e dettano condizioni, minacciando di correre in competizione con il Pd dando vita al cosiddetto terzo polo, si scalda la campagna elettorale ed è subito polemica sulla proposta di una tassa di successione sui grandi patrimoni per destinare risorse a favore dei 18enni, idea rilanciata dal segretario dem Enrico Letta. "Dote 18enni" è una delle prime idee messe in campo dal leader dem dopo l'elezione alla guida del Nazareno. E già allora fece insorgere il centrodestra, ma non suscitò particolari entusiasmi nemmeno tra i 5 stelle, tentati dal 'campo largo' lettiano destinato poi a deflagrare con la crisi del governo Draghi. Ora Letta ci riprova, insistendo sulla necessità ... Leggi su agi (Di domenica 31 luglio 2022) AGI - Mentre nel campo del centrosinistra il sudoku delle alleanze fatica a trovare una soluzione, con Carlo Calenda e Matteo Renzi che piantano paletti e dettano condizioni, minacciando di correre in competizione con il Pd dando vita al cosiddetto terzo polo, si scalda la campagna elettorale ed è subito polemica sulla proposta di unadisui grandi patrimoni per destinare risorse a favore dei 18enni, idea rilanciata dal segretario dem Enrico. "Dote 18enni" è una delle prime idee messe in campo dal leader dem dopo l'elezione alla guida del Nazareno. E già allora fece insorgere il centrodestra, ma non suscitò particolari entusiasmi nemmeno tra i 5 stelle, tentati dal 'campo largo' lettiano destinato poi a deflagrare con la crisi del governo Draghi. Oraci riprova, insistendo sulla necessità ...

L'idea non piace nemmeno al leader di Azione : "Ai diciottenni non serve una dote ma un'istruzione di qualità e meno tasse sul lavoro", taglia corto Carlo Calenda. Ad accogliere con favore la ...