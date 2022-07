Regole | ingegneri e interessi | la profezia di Andrea Adamo

(Di domenica 31 luglio 2022) Ogni qualvolta mi calo nell’archivio di RS scopro qualcosa di interessante. Funziona un po’ come il senno del poi: è una scienza esatta. Così, di ritorno dal RallyLana, mi capita in mano un numero del 2011 della nostra rivista. In copertina c’è la Peugeot 207 S200 di Bouffier, che ha appena sbancato al Rally di Source

FormulaPassion.it

Sfruttando un'area grigia del regolamento, glidel team britannico sono riusciti a ... Se cambieranno leo se questo tipo di design non sarà permesso, allora ci comporteremo di ...Come spiegato dal nostro Carlo Platella in questo articolo , infatti, glidella scuderia ... ' Se [questa soluzione] è conforme alle, è una strada possibile da percorrere . E chissà, ... Krack (Aston Martin): “Ok dalla FIA per l’ala posteriore” Il tetto del doppio mandato azzererà la classe dirigente e parlamentare 5 Stelle. Molti torneranno all'occupazione precedente, altri invece sperano di poter «essere ancora utili» al Movimento ...Le modifiche alle paratie verticali cercano una via per creare maggior carico dall'ala posteriore, in un modo simile alle monoposto 2021 ...