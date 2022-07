Reazione a Catena, ‘I Monelli’ sbancano ancora ma sul web è polemica: “Catene troppo facili, ci poteva arrivare pure un piccione” (Di domenica 31 luglio 2022) Altra enorme vincita per ‘I Monelli’ a Reazione a Catena. Nella puntata andata in onda sabato 30 luglio, la squadra formata da Domenico, Martina e Federica ha nuovamente sbancato, vincendo 71.500 euro. I tre giovani, campioni dal 23 luglio, hanno al momento guadagnato 147.922 euro in gettoni d’oro: il 25 luglio 2.422 euro, il giorno successivo 43.500; il 28 ne hanno messi in tasca 30.500, fino al successo di ieri. Un capitale, insomma, che però non ha fatto tutti contenti, anzi. Molti appassionati del ‘gioco dell’estate’, condotto da Marco Liorni, hanno riversato su Twitter la loro frustrazione, tra polemiche e critiche dai toni poco amichevoli. Il motivo? I più sostengono che il trio sia raccomandato. Nel corso dell’ultima puntata, ‘I Monelli’ sono giunti al gioco finale con un bottino da capogiro: 143mila euro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Altra enorme vincita per ‘I. Nella puntata andata in onda sabato 30 luglio, la squadra formata da Domenico, Martina e Federica ha nuovamente sbancato, vincendo 71.500 euro. I tre giovani, campioni dal 23 luglio, hanno al momento guadagnato 147.922 euro in gettoni d’oro: il 25 luglio 2.422 euro, il giorno successivo 43.500; il 28 ne hanno messi in tasca 30.500, fino al successo di ieri. Un capitale, insomma, che però non ha fatto tutti contenti, anzi. Molti appassionati del ‘gioco dell’estate’, condotto da Marco Liorni, hanno riversato su Twitter la loro frustrazione, tra polemiche e critiche dai toni poco amichevoli. Il motivo? I più sostengono che il trio sia raccomandato. Nel corso dell’ultima puntata, ‘Isono giunti al gioco finale con un bottino da capogiro: 143mila euro, ...

