Nuova fiamma per Elisabetta Gregoraci: ecco chi è Giulio Fratini (Di domenica 31 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci pare abbia un nuovo compagno di 12 anni più giovane di lei, che le avrebbe rapito il cuore. A rivelare l’ultima indiscrezione sulla vita sentimentale della showgirl è il settimanale Di Più, che fa anche il nome del presunto nuovopartner della conduttrice. Si tratterebbe, infatti, di Giulio Fratini, il trentenne che è stato legato anche alla conduttrice Rai, Roberta Morise. La Gregoraci e il manager Fratini sarebbero stati avvistati più volte insieme (anche in atteggiamenti ‘inequivocabili’) al Twiga, il locale di Flavio Briatore e Daniela Santaché a Forte dei Marmi. Dopo Very Inutile People, che ha condiviso su Instagram un video di Elisabetta e Giulio che parlano fitto fitto allo stesso tavolo, arrivano nuove indiscrezioni dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 luglio 2022)pare abbia un nuovo compagno di 12 anni più giovane di lei, che le avrebbe rapito il cuore. A rivelare l’ultima indiscrezione sulla vita sentimentale della showgirl è il settimanale Di Più, che fa anche il nome del presunto nuovopartner della conduttrice. Si tratterebbe, infatti, di, il trentenne che è stato legato anche alla conduttrice Rai, Roberta Morise. Lae il managersarebbero stati avvistati più volte insieme (anche in atteggiamenti ‘inequivocabili’) al Twiga, il locale di Flavio Briatore e Daniela Santaché a Forte dei Marmi. Dopo Very Inutile People, che ha condiviso su Instagram un video diche parlano fitto fitto allo stesso tavolo, arrivano nuove indiscrezioni dal ...

UILperiferic : @FrancescoLollo1 Nun t'a' scurdà mai a' fiamma tricolore! Con quella strizzate l'occhio a tutti i camerati d'Italia… - GandolfoDomini1 : @Fiamma_jv E allora va costruita qualcosa di serio per il futuro. Non serve a nulla mandare nuova feccia in parlamento. - Darcy1000M : @GianniLilly Chi è lei? La nuova fiamma? Non sono informata, scusate. - koala_anxiety : lui ha proprio la faccia come il culo addirittura infuriato per il ruolo della figlia che però portava a giocare co… - aangeeeeeeee : e alla fine di questa esperienza, posso confermare di avere una nuova fiamma?????? -