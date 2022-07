LIVE Inghilterra-Germania 0-0 calcio femminile, Finale Europei 2022 in DIRETTA: si parte! (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 17.55 Inni nazionali in corso! 17.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. 17.45 L’Inghilterra è la grande favorita per la vittoria Finale giocando in casa a Wembley. 17.40 Queste le formazioni ufficiali: Inghilterra (4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White. A disposizione: Hampton, Roebuck, Greenwood, Carter, Stokes, J. Scott, Parris, Kelly, England, Toone, Wubben-Moy, Russo. Ct. Wiegman Germania (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Däbritz; Huth, Popp, Brand. A disposizione: Schult, Berger, Kleinherne, Lattwein, Schuller, Lohmann, Freigang, Anyomi, Dallmann, Wassmuth, Doorsoun. Ct. Voss-Tecklenburg 17.35 Buonasera e ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita! 17.55 Inni nazionali in corso! 17.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. 17.45 L’è la grande favorita per la vittoriagiocando in casa a Wembley. 17.40 Queste le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White. A disposizione: Hampton, Roebuck, Greenwood, Carter, Stokes, J. Scott, Parris, Kelly, England, Toone, Wubben-Moy, Russo. Ct. Wiegman(4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Däbritz; Huth, Popp, Brand. A disposizione: Schult, Berger, Kleinherne, Lattwein, Schuller, Lohmann, Freigang, Anyomi, Dallmann, Wassmuth, Doorsoun. Ct. Voss-Tecklenburg 17.35 Buonasera e ...

