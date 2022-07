Inzaghi: «Ottima Inter contro un Lione più avanti di noi» (Di domenica 31 luglio 2022) . Le parole del tecnico nerazzurro Intervenuto a Inter Tv dopo il pareggio contro il Lione, Simone Inzaghi ha analizzato la partita: «Buonissimo test contro un’Ottima squadra che sapevamo fosse più avanti di noi: ho visto le cose che cercavo. La squadra è stata bene in campo entrambi i tempi: nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni ma abbiamo giocato contro una squadra in condizioni e con grande qualità. Ho avuto grandissime risposte». MIGLIORI – «Fare nomi non mi va, però ho visto lo spirito che cercavo, la condizione sta crescendo: sapevamo di questi test impegnativi come lo sarà quello di sabato prossimo ma è quello che cercavamo. I ragazzi sono stati squadra, si aiutano: abbiamo cercato di mettere in pratica quello ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) . Le parole del tecnico nerazzurrovenuto aTv dopo il pareggioil, Simoneha analizzato la partita: «Buonissimo testun’squadra che sapevamo fosse piùdi noi: ho visto le cose che cercavo. La squadra è stata bene in campo entrambi i tempi: nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni ma abbiamo giocatouna squadra in condizioni e con grande qualità. Ho avuto grandissime risposte». MIGLIORI – «Fare nomi non mi va, però ho visto lo spirito che cercavo, la condizione sta crescendo: sapevamo di questi test impegnativi come lo sarà quello di sabato prossimo ma è quello che cercavamo. I ragazzi sono stati squadra, si aiutano: abbiamo cercato di mettere in pratica quello ...

