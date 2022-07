Europei femminili, Regina Elisabetta: “Siete un modello per le donne di oggi e domani” (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo la vittoria inglese all’Europeo femminile, addirittura la Regina Elisabetta ha voluto commentare questo storico traguardo. Ecco la nota rilasciata da Buckingham Palace: “Sarà fonte d’ispirazione per le ragazze e le donne di oggi e per le future generazioni. Il vostro successo va al di là del trofeo che avete conquistato con merito. Voi d’ora in poi sarete prese a modello, e un esempio per le donne di oggi e delle future generazioni”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo la vittoria inglese all’Europeo femminile, addirittura laha voluto commentare questo storico traguardo. Ecco la nota rilasciata da Buckingham Palace: “Sarà fonte d’ispirazione per le ragazze e ledie per le future generazioni. Il vostro successo va al di là del trofeo che avete conquistato con merito. Voi d’ora in poi sarete prese a, e un esempio per ledie delle future generazioni”. SportFace.

antoguerrera : Comunque vada: che vittoria per il calcio femminile e per tutte le donne del mondo. Wembley tutto esaurito e festan… - DestinoLara : This time... 'it's coming home'. L'Inghilterra vince in casa gli Europei di calcio femminile. #WEURO2022 Inghilte… - sportface2016 : #Europei femminili, #ReginaElisabetta: “Siete un modello per le donne di oggi e domani” - stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: Kelly fa impazzire Wembley ai supplementari, Europeo all'Inghilterra #europei #donne #inghilterra - sportface2016 : #Europei femminili 2022, #Wiegman (Ct #Inghilterra): “Abbiamo vinto, faccio ancora fatica a crederci” -