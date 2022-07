Elezioni, tutti i nomi del partito no vax: ma avrà davvero il 10%? (Di domenica 31 luglio 2022) Nela spaziosa e suggestiva location del Palapartenope – struttura polifunzionale situata nel pieno centro di Napoli, a pochi passi dal mare e dallo stadio Diego Armando Maradona – c’erano circa 3 mila persone lo scorso 17 luglio, al termine di una due giorni che, secondo i dati comunicati dagli organizzatori, avrebbe visto la presenza di oltre 20 mila tra attivisti, simpatizzanti e semplici cittadini, tutti curiosi di capire cosa stesse accadendo nel palazzetto in quel torrido fine settimana di metà luglio. I vertici di Ancora Italia hanno scelto il capoluogo campano per richiamare i sostenitori sparsi su tutto il territorio italiano e organizzare il loro primo congresso nazionale. D’altronde è solamente poco più di un anno che questa creatura politica ha preso vita, sulla spinta di chi non accetta di convivere con “la dittatura sanitaria” e dice di volersi ribellare ... Leggi su quifinanza (Di domenica 31 luglio 2022) Nela spaziosa e suggestiva location del Palapartenope – struttura polifunzionale situata nel pieno centro di Napoli, a pochi passi dal mare e dallo stadio Diego Armando Maradona – c’erano circa 3 mila persone lo scorso 17 luglio, al termine di una due giorni che, secondo i dati comunicati dagli organizzatori, avrebbe visto la presenza di oltre 20 mila tra attivisti, simpatizzanti e semplici cittadini,curiosi di capire cosa stesse accadendo nel palazzetto in quel torrido fine settimana di metà luglio. I vertici di Ancora Italia hanno scelto il capoluogo campano per richiamare i sostenitori sparsi su tutto il territorio italiano e organizzare il loro primo congresso nazionale. D’altronde è solamente poco più di un anno che questa creatura politica ha preso vita, sulla spinta di chi non accetta di convivere con “la dittatura sanitaria” e dice di volersi ribellare ...

