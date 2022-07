Cosa voleva da me Per due anni | Lory Del Santo | confessione-bomba su Gianni Agnelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di confessioni, profonde, commoventi e piccanti, perDel, che si concede in una lunghissima intervista al Corriere della Sera in cui ripercorre tutta la sua vita, la sua carriera, i suoi amori e i suoi drammi. La showgirl parta del suo primo ricordo da bambina: qual è? "Mio padre nella bara. L'unico ricordo che ho di lui. Non mi spiegavo perché dormisse in un letto che non era il suo. Avevo tree mezzo. Il secondo ricordo è mia madre che non mi capiva. Quanti ricordi uno può avere? I miei sono tutti di mia madre che non mi capiva. Non ha mai avuto fiducia in me, non mi ha creduta per tutta la vita", ricorda. Poi un lungo excursus sugli esordi, su come arriva in televisione e su come inizia a frequentare il jet set, italiano e internazionale. E nell'intervistaDel...