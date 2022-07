Conte: “Basta ipocrisia, chi va via da M5s cerchi collocazione ma non rompa le scatole”. Bonafede: “Resto, mai chieste deroghe” (Di domenica 31 luglio 2022) “Che vadano liberi, in pace, a cercarsi una nuova collocazione. Ma non ci rompano le scatole“. Giuseppe Conte non usa giri di parole e sfrutta un post su Facebook per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con una “riflessione” rivolta a coloro che, “avuta conferma della regola dei due mandati“, “si stanno industriando per trovare nuove collocazioni politiche“. Nessun nome, ma il riferimento è chiaro: il presidente del M5s parla a chi ha già lasciato il movimento (Di Maio e tutto il suo seguito) o si appresta a farlo. Conte ricorda loro che se sono diventati “ministri, capigruppo, sottosegretari” devono tutto al Movimento e “sono arrivati dove sono grazie ai principi e alle regole” dello stesso. Adesso che hanno deciso di “rinnegare tutto questo”, scrive l’ex presidente del Consiglio, “potrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) “Che vadano liberi, in pace, a cercarsi una nuova. Ma non cino le“. Giuseppenon usa giri di parole e sfrutta un post su Facebook per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con una “riflessione” rivolta a coloro che, “avuta conferma della regola dei due mandati“, “si stanno industriando per trovare nuove collocazioni politiche“. Nessun nome, ma il riferimento è chiaro: il presidente del M5s parla a chi ha già lasciato il movimento (Di Maio e tutto il suo seguito) o si appresta a farlo.ricorda loro che se sono diventati “ministri, capigruppo, sottosegretari” devono tutto al Movimento e “sono arrivati dove sono grazie ai principi e alle regole” dello stesso. Adesso che hanno deciso di “rinnegare tutto questo”, scrive l’ex presidente del Consiglio, “potrebbero ...

