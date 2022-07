Chris Rock risponde alle scuse di Will Smith dal palco di un suo show: «Dopo lo schiaffo sono andato al lavoro» (Di domenica 31 luglio 2022) La risposta di Chris Rock alle scuse di Will Smith è arrivata. E il comico statunitense torna a parlare dello schiaffo ricevuto dall’attore sul palco degli Oscar a seguito del primo video di scuse postato da Smith. «Tutti cercano di fare le vittime», ha detto Rock, «ma se tutti fanno le vittime nessuno ascolterà più le vere vittime. Io Dopo essere stato picchiato da Suge Smith sono andato a lavorare, ho famiglia». La risposta di Rock, venata d’ironia, è arrivata durante un suo spettacolo ad Atlanta. Il soprannome “Suge Smith” è un riferimento a Marion ‘Suge’ Knight, un discografico noto per il suo ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) La risposta didiè arrivata. E il comico statunitense torna a parlare delloricevuto dall’attore suldegli Oscar a seguito del primo video dipostato da. «Tutti cercano di fare le vittime», ha detto, «ma se tutti fanno le vittime nessuno ascolterà più le vere vittime. Ioessere stato picchiato da Sugea lavorare, ho famiglia». La risposta di, venata d’ironia, è arrivata durante un suo spettacolo ad Atlanta. Il soprannome “Suge” è un riferimento a Marion ‘Suge’ Knight, un discografico noto per il suo ...

