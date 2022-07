Chiellini sulla Juve: ‘Serviva una ventata di freschezza per ripartire’ (Di domenica 31 luglio 2022) Giorgio Chiellini alla Gazzetta dello sport: "Ci sono facce nuove che hanno portato tanto entusiasmo. Forse la mia uscita è servita... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Giorgioalla Gazzetta dello sport: "Ci sono facce nuove che hanno portato tanto entusiasmo. Forse la mia uscita è servita...

AleGobbo87 : RT @FabDellaValle: #Chiellini tra #Juve e #Mls: “Che bello esordire davanti ai miei ex compagni, ora hanno capito perché ho scelto i #Los A… - whtylly : RT @FabDellaValle: #Chiellini tra #Juve e #Mls: “Che bello esordire davanti ai miei ex compagni, ora hanno capito perché ho scelto i #Los A… - infoitsport : Chiellini sulla Juve: “Il mio addio serviva per dare nuova freschezza” - andreamusso97 : RT @FabDellaValle: #Chiellini tra #Juve e #Mls: “Che bello esordire davanti ai miei ex compagni, ora hanno capito perché ho scelto i #Los A… - 1SquadraDiCalci : RT @FabDellaValle: #Chiellini tra #Juve e #Mls: “Che bello esordire davanti ai miei ex compagni, ora hanno capito perché ho scelto i #Los A… -