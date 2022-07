Wta 250 Varsavia 2022: montepremi e prize money (Di sabato 30 luglio 2022) Il montepremi ed il prize money del torneo Wta 250 di Varsavia 2022. Si gioca sui campi in terra battuta della capitale polacca. La maggior attrazione dell’evento è la padrona di casa Iga Swiatek, numero uno del mondo ed al ritorno alle gare dopo la prematura eliminazione subita a Wimbledon. Al via anche le due spagnole Parrizas-Diaz e Sorribes Tormo e la rumena Begu. Da seguire con particolare attenzione anche la croata Martic, reduce dal successo a Losanna. Daranno battaglia anche l’argentina Podoroska e le francesi Garcia e Mladenovic insieme a Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Sospiro di sollievo per la marchigiana, riuscita ad entrare direttamente in tabellone come alternate a poche ore dall’inizio del torneo. Il prize money totale dell’evento ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Iled ildel torneo Wta 250 di. Si gioca sui campi in terra battuta della capitale polacca. La maggior attrazione dell’evento è la padrona di casa Iga Swiatek, numero uno del mondo ed al ritorno alle gare dopo la prematura eliminazione subita a Wimbledon. Al via anche le due spagnole Parrizas-Diaz e Sorribes Tormo e la rumena Begu. Da seguire con particolare attenzione anche la croata Martic, reduce dal successo a Losanna. Daranno battaglia anche l’argentina Podoroska e le francesi Garcia e Mladenovic insieme a Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Sospiro di sollievo per la marchigiana, riuscita ad entrare direttamente in tabellone come alternate a poche ore dall’inizio del torneo. Iltotale dell’evento ...

