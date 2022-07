Usa, la Camera approva il divieto sulle armi d'assalto (Di sabato 30 luglio 2022) Biden esulta: 'Contribuirà a salvare molte vite'. Tuttavia il disegno di legge non ha alcuna chance di essere approvato dal Senato, dove sarebbe necessario l'appoggio di 10 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 luglio 2022) Biden esulta: 'Contribuirà a salvare molte vite'. Tuttavia il disegno di legge non ha alcuna chance di essereto dal Senato, dove sarebbe necessario l'appoggio di 10 ...

Agenzia_Ansa : La Camera americana ha approvato di misura la legge per vietare la vendita di armi d'assalto negli Stati Uniti #ANSA - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: La Camera americana ha approvato di misura la legge per vietare la vendita di armi d'assalto negli Stati Uniti #ANSA http… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Usa, la Camera approva il divieto sulle armi d'assalto. Biden: 'Adesso anche Senato faccia lo stesso' - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: La Camera americana ha approvato di misura la legge per vietare la vendita di armi d'assalto negli Stati Uniti #ANSA http… - accreports : RT @Agenzia_Ansa: La Camera americana ha approvato di misura la legge per vietare la vendita di armi d'assalto negli Stati Uniti #ANSA http… -