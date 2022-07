Serena Bortone | l’attore è pazzo di lei | spunta il commento romantico

Alberto Matano eanticipano il ritorno in onda TvBlog lancia l'ipotesi Sempre il sito su menzionato, nel dettaglio, riferisce che non c'è ancora nulla di certo ed un ufficiale ma ...L'abbiamo vista come ospite fisso nel salotto dinella scorsa edizione di 'Oggi è un altro giorno' componendo la squadra che la giornalista ha sempre chiamato "affetti stabili". ...Il conduttore torna in onda con La vita in diretta prima del previsto Il retroscena sui programmi di Rai1 Il voto anticipato al 25 settembre e la ...I risultati degli ultimi giorni non lasciano più dubbi. Sarà Terra Amara la soap che sostituirà Una Vita nel daytime di Canale 5. Forte di ascolti in crescita, con picchi superiori al 21% ( qui il dat ...