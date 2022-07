Principe Filippo | il testamento rimane segreto La decisione dei giudici crea polemica

Leggi su velvetmag

(Di sabato 30 luglio 2022) Il contenuto deldeldevere privato a causa di circostanze ritenute “eccezionali“. Le ultime volontà del consorte della regina Elisabetta, infatti, non vedranno la luce prima dei prossimi 90 anni, così come aveva indicato lo stesso duca di Edimburgo. Una scelta che ha suscitato clamore e che hato non pocaanche tra le maggiori testate britanniche. Un giudice, infatti, ha stabilito già lo scorso anno che ildel defunto marito della regina Elisabetta sarebbe stato suggellato e tenuto privato per almeno 90 anni. Tuttavia, il The Guardian ha contestato ladi escludere i media dall’udienza che ha emesso quella sentenza e che si è svolta a luglio del 2021. Ansa – Britain’s Queen Elizabeth ...