Napoli | 38enne ferito a colpi di pistola | indagano i Carabinieri

(Di sabato 30 luglio 2022) L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe statoalla gamba sinistra ad’arma da fuoco, secondo la sua ricostruzione, in un tentativo di rapina. Ieri sera verso le 20 idella compagniaStella sono intervenuti presso l’ospedale Pellegrini per una persona ferita d’arma da fuoco. Poco prima si era presentato il

Ghilteras : @AndreaTiberio7 Possiamo smetterla di parlare di questa cagata astrale di Ronaldo a Napoli? A prescindere dal fatto… - sportli26181512 : L'ex Napoli e Samp Daniele Mannini trova squadra in Inghilterra... grazie al suo cane: L'ex esterno destro di Napol… -

... lungo l'autostrada A3 in direzionedove veniva rinvenuta in stato d'abbandono. A seguito di ulteriori indagini veniva individuato uno dei componenti del commando, ilF. S., napoletano ...Per questo un 37enne e unsono stati denunciati dai poliziotti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello StatoIeri sera verso le 20 i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti presso l’ospedale Pellegrini per una persona ferita d’arma da fuoco. Poco prima si era presentato un 38enne ...La vittima, un 38enne già noto alle forze dell’ordine, ha parlato di due rapinatori a bordo di uno scooter NAPOLI – Ieri sera verso le 20 i Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti p ...