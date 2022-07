LIVE Sinner-Agamenone 6-1 6-3, ATP Umago in DIRETTA: l’altoatesino vince nettamente e raggiunge Alcaraz in finale (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 La nostra DIRETTA LIVE scritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.25 Sinner domani giocherà la sua settima finale in carriera e andrà a caccia del suo sesto titolo. 22.24 L’azzurro chiude l’incontro con l’81% dei punti vinti con la prima di servizio in campo (contro il 59% di Agamenone) e il 56% con la seconda (contro il 29% del suo avversario). I punti totali conquistati da due tennisti sono 62 per Jannik e 42 per il classe 1993. 22.22 Troppo superiore quest’oggi Jannik per Agamenone (che ha pagato sicuramente anche un po’ di stanchezza). Il numero 1 d’Italia ha comandato il match dall’inizio alla fine e ha chiuso i conti in un’ora e 24 minuti di ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.27 La nostrascritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.25domani giocherà la sua settimain carriera e andrà a caccia del suo sesto titolo. 22.24 L’azzurro chiude l’incontro con l’81% dei punti vinti con la prima di servizio in campo (contro il 59% di) e il 56% con la seconda (contro il 29% del suo avversario). I punti totali conquistati da due tennisti sono 62 per Jannik e 42 per il classe 1993. 22.22 Troppo superiore quest’oggi Jannik per(che ha pagato sicuramente anche un po’ di stanchezza). Il numero 1 d’Italia ha comandato il match dall’inizio alla fine e ha chiuso i conti in un’ora e 24 minuti di ...

MiaomiaoCh : RT @lorenzofares: Domani alle 20 vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix l'attesissima finale del #CroatiaUmagOpen ???? Carlos #Alc… - FillerNero : RT @lorenzofares: Domani alle 20 vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix l'attesissima finale del #CroatiaUmagOpen ???? Carlos #Alc… - lorenzofares : Domani alle 20 vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix l'attesissima finale del #CroatiaUmagOpen ???? Carlo… - zazoomblog : LIVE Sinner-Agamenone 6-1 5-2 ATP Umago in DIRETTA: l’altoatesino serve per la finale - #Sinner-Agamenone #Umago… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATP #Umago Sarà #Sinner a sfidare #Alcaraz in finale: senza storia il derby tricolore con… -