Letta: 'La mia grande sfida è far sì che il Pd diventi il primo partito tra i giovani' (Di sabato 30 luglio 2022) Elezioni: i giochi sembrano fatti ma servirebbe un colpo d'ala. "È la mia grande sfida: far sì che il Pd diventi il primo partito tra i giovani e che vinca laddove il tema della prossimità e della ... Leggi su globalist (Di sabato 30 luglio 2022) Elezioni: i giochi sembrano fatti ma servirebbe un colpo d'ala. "È la mia: far sì che il Pdiltra ie che vinca laddove il tema della prossimità e della ...

ricpuglisi : Io non ho grande simpatia politica per @CarloCalenda ma esercito la mia #ILI dicendo che farebbe una gran mossa a n… - Ettore_Rosato : “Il problema per noi non è se piaciamo ad Enrico Letta. Il punto è cosa pensa il Partito Democratico rispetto al pr… - stacce2021 : @elevisconti @ValeriaParrell2 @cicciorosina Diversi. Dopodiché bella mia, coalizione de Letta non significa un cazz… - odetosilv : @robb_zedef sì hahsjaja l'altro giorno dovevo stavo leggendo una roba alla tele per mia nonna, ma alla fine l'ha le… - egimazzon : RT @laura_ceruti: Allora secondo Orlando l'agenda Draghi non può essere la loro agenda , Gelmini e Carfagna vanno da Calenda che vuole alle… -