Il Bayern vince la Supercoppa di Germania! 5-3 al Lipsia | segna anche Mané | debutto per de Ligt

(Di sabato 30 luglio 2022) Semaforo verde in Germania, dove è tutto pronto per lanazionale traMonaco, rispettivamentente della...

toMMilanello : ???????? In doppia cifra! Il #Bayern vince la Supercoppa di Germania al termine di un match pirotecnico finito 5-3 co… - sportface2016 : Il #BayernMonaco vince la #Supercoppatedesca 2022 - cmdotcom : Il #Bayern vince la Supercoppa di Germania! 5-3 al #Lipsia: segna anche #Mané, debutto per #deLigt… - savethepisqua : @Djnc78 Poi c’è da dire che il divario è talmente ampio che se fanno i playoff tanto li vince il Bayern lo stesso ??… - idirinho_93 : @gabryhz Cancelo vince l’ennesimo trofeo con il Manchester City, De Ligt vince il suo primo trofeo con il Bayern e… -

SPORTFACE.IT

... il croato va in prestito alMonaco e lui sbarca ad Appiano Gentile. Sembra un cambio della guardia in cui l'Inter ha tutto da guadagnare, ma non va così. Perché Perisicla Champions ...BASILEA (SVIZZERA) - L' Under19 della Juventus , allenata da Paolo Montero ,anche la seconda partita del prestigioso torneo svizzero "Fc Aesch U19" imponendosi con un ...zero alMonaco e ... Il Bayern Monaco vince la Supercoppa tedesca 2022 Il grande calcio internazionale è sempre su Sky, anche con la Supercoppa di Germania e la Supercoppa di Francia, che di fatto avranno il compito di aprire ufficialmente la stagione 2022/2023 e che si ...Lipsia-Bayern Monaco è la finale della Supercoppa di Germania e si gioca sabato alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.