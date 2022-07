I punti programmatici del Pd? Moralismo e demonizzazione dell’avversario (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug – Calenda si allea col Pd, Calenda non si allea, Renzi corre da solo, Letta non si candida, Zingaretti è disponibile. Ogni giorno ce n’è una nuova. La sinistra è nel panico, su questo non ci sono dubbi. Conscia di non essere più in grado di captare i reali bisogni delle persone – come ha riconosciuto recentemente anche Massimo Cacciari -, mentre è capacissima di perdersi in chiacchiere su questioni di cui alla gente non importa praticamente nulla. L’unica strategia – non nuova, per carità – che rimane ai signori della sinistra, è tratteggiare agli occhi degli italiani lo spettro del fascismo e del disastro economico nell’eventualità in cui il partito di Giorgia Meloni diventasse il primo partito in Parlamento. E siccome il centrodestra corre, come sempre, unito, per il principio di transitività la tesi diventa che questi due effetti – fascismo e disastro economico – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug – Calenda si allea col Pd, Calenda non si allea, Renzi corre da solo, Letta non si candida, Zingaretti è disponibile. Ogni giorno ce n’è una nuova. La sinistra è nel panico, su questo non ci sono dubbi. Conscia di non essere più in grado di captare i reali bisogni delle persone – come ha riconosciuto recentemente anche Massimo Cacciari -, mentre è capacissima di perdersi in chiacchiere su questioni di cui alla gente non importa praticamente nulla. L’unica strategia – non nuova, per carità – che rimane ai signori della sinistra, è tratteggiare agli occhi degli italiani lo spettro del fascismo e del disastro economico nell’eventualità in cui il partito di Giorgia Meloni diventasse il primo partito in Parlamento. E siccome il centrodestra corre, come sempre, unito, per il principio di transitività la tesi diventa che questi due effetti – fascismo e disastro economico – ...

