I 5S aprono alla società civile Dialogo con Sinistra e Verdi Certe le candidature della Raggi e della Appendino | Di Battista in bilico Quasi certa l’intesa con Santoro

(Di sabato 30 luglio 2022) Un Movimento, tanto per fare qualche nome, senza l’attuale presidenteCamera Roberto Fico, senza l’ex ministroGiustizia Alfonso Bonafede, senza la vicepresidente vicaria del M5S Paola Taverna e senza l’ex capo politico Vito Crimi. Sono solo alcuni dei circa cinquanta parlamentari dei Cinque stelle che non potranno ricandidarsi alle prossime elezioni politiche. Ieri, infatti, è stato riconfermato il limite ai due mandati, uno dei principi fondanti, difeso dal garante Beppe Grillo a dispetto del pressing di Giuseppe Conte per ottenere almeno qualche deroga. “Ho parlato con Beppe giorni fa – racconta un senatore che preferisce restare anonimo e che rivela un aneddoto che si nasconde dietro questa scelta – e mi ha detto che sul punto sarebbe stato inamovibile. E infatti così è stato. Mi ha detto che proprio ...

