Harry e Meghan, prove di pace: arriva l’invito della Regina per l’estate (Di sabato 30 luglio 2022) Archiviati i festeggiamenti per il Giubileo della Regina Elisabetta a cui hanno però partecipato solo in parte, Harry e Meghan sono tornati negli Stati Uniti. Chi si aspettava che quella potesse essere l’occasione per un riavvicinamento alla Corona ha dovuto ricredersi: i rapporti tra il Principe e i suoi familiari, in modo particolare il fratello William e papà Carlo, sembrano essere ancora piuttosto tesi. Nonostante questo, la sovrana sembra essere pronta a lanciare un ramoscello d’ulivo a quello che è stato considerato finora il suo nipote prediletto e la moglie. Queen Elizabeth, infatti, avrebbe invitato i Sussex a trascorrere qualche giorno presso il Castello di Balmoral, insieme ai loro bambini, Archie e Lilibeth. Vi raccomandiamo... Meghan Markle, il padre ... Leggi su diredonna (Di sabato 30 luglio 2022) Archiviati i festeggiamenti per il GiubileoElisabetta a cui hanno però partecipato solo in parte,sono tornati negli Stati Uniti. Chi si aspettava che quella potesse essere l’occasione per un riavvicinamento alla Corona ha dovuto ricredersi: i rapporti tra il Principe e i suoi familiari, in modo particolare il fratello William e papà Carlo, sembrano essere ancora piuttosto tesi. Nonostante questo, la sovrana sembra essere pronta a lanciare un ramoscello d’ulivo a quello che è stato considerato finora il suo nipote prediletto e la moglie. Queen Elizabeth, infatti, avrebbe invitato i Sussex a trascorrere qualche giorno presso il Castello di Balmoral, insieme ai loro bambini, Archie e Lilibeth. Vi raccomandiamo...Markle, il padre ...

