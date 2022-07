Haller | il tumore è maligno | per lui previsto un lungo stop per sottoporsi alle cure

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il tumore ai testicoli di Haller è maligno: dovrà sottoporsi alla chemioterapia, si profila uno stop… - sportface2016 : +++#BorussiaDortmund: il tumore ai testicoli di #Haller è maligno, dovrà sottoporsi alla chemioterapia+++ - FBiasin : Nota del #BorussiaDortmund: “#Haller sta combattendo un tumore maligno ai testicoli, resterà fuori diversi mesi”.… - RBerneyes : RT @sportface2016: +++#BorussiaDortmund: il tumore ai testicoli di #Haller è maligno, dovrà sottoporsi alla chemioterapia+++ - SportRepubblica : Borussia, Haller dovrà fare la chemioterapia. 'Il tumore ai testicoli è maligno' [aggiornamento delle 15:11] -

I tedeschi hanno comunicato che il giocatore sarà assente per diversi mesi, dopo che i risultati istologici hanno rivelato untesticolare maligno .dovrà quindi sottoporsi a un ......rilasceremo altri dettagli medici da qui in avanti" Foto dall'account Twitter del Borussia Il Borussia Dortmund ha annunciato sui suoi canali ufficiali che ilai testicoli di Sebastian...Il comunicato del Borussia Dortmund non lascia spazio a interpretazioni: gli esami hanno confermato il tumore maligno ai testicoli.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...