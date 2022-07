Elezioni 2022, Ghribi (Gksd): “Ora sceglie il popolo, è tempo di responsabilità dei leader” (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – “In democrazia i governi dei tecnici sono governi per periodi straordinari e ben definiti. Quando la parola torna al popolo, i politici devono assumersi la propria responsabilità davanti ai cittadini e poi, i prescelti, saranno chiamati al governo. Credo che ciò di cui abbiamo veramente bisogno in tempi di instabilità economica e sociale siano persone che abbiano l’attitudine a pensare a domande che non hanno risposte facili. Persone che abbiano conoscenza delle realtà e delle difficoltà quotidiane e anche il coraggio di fare la cosa giusta per la loro nazione”. Così Kamel Ghribi, presidente della Gksd Investment Holding, del gruppo San Donato, parlando delle prossime Elezioni politiche del 25 settembre. Ghribi sottolinea come “il tempo della campagna ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – “In democrazia i governi dei tecnici sono governi per periodi straordinari e ben definiti. Quando la parola torna al, i politici devono assumersi la propriadavanti ai cittadini e poi, i prescelti, saranno chiamati al governo. Credo che ciò di cui abbiamo veramente bisogno in tempi di instabilità economica e sociale siano persone che abbiano l’attitudine a pensare a domande che non hanno risposte facili. Persone che abbiano conoscenza delle realtà e delle difficoltà quotidiane e anche il coraggio di fare la cosa giusta per la loro nazione”. Così Kamel, presidente dellaInvestment Holding, del gruppo San Donato, parlando delle prossimepolitiche del 25 settembre.sottolinea come “ildella campagna ...

