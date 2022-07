Carla Gozzi sommersa dalle critiche per un video di TikTok (Di sabato 30 luglio 2022) Carla Gozzi dal 2009 al 2018 è stata fra le protagoniste di Ma Come Ti Vesti? un format di RealTime in cui insieme ad Enzo Miccio criticava ironicamente alcuni look dei partecipanti. E proprio questo “format” lo ha trasportato anche su TikTok dove a cadenza quotidiana pubblica brevi video in cui dà consigli di moda o critica outfit che non le piacciono. Un video è però finito al centro delle polemiche ed ha attirato a sé numerosissimi commenti negativi: quello sul crop top. La polemica, portata alla luce da Very Inutil People, è stata fatta in merito al discorso su chi possa e chi non possa andare in giro “con la panza de fora”. Secondo Carla Gozzi, infatti, solo chi ha la pancia piatta come un manichino potrebbe indossarlo. Ovviamente il post è stato sommerso da ... Leggi su biccy (Di sabato 30 luglio 2022)dal 2009 al 2018 è stata fra le protagoniste di Ma Come Ti Vesti? un format di RealTime in cui insieme ad Enzo Miccio criticava ironicamente alcuni look dei partecipanti. E proprio questo “format” lo ha trasportato anche sudove a cadenza quotidiana pubblica breviin cui dà consigli di moda o critica outfit che non le piacciono. Unè però finito al centro delle polemiche ed ha attirato a sé numerosissimi commenti negativi: quello sul crop top. La polemica, portata alla luce da Very Inutil People, è stata fatta in merito al discorso su chi possa e chi non possa andare in giro “con la panza de fora”. Secondo, infatti, solo chi ha la pancia piatta come un manichino potrebbe indossarlo. Ovviamente il post è stato sommerso da ...

