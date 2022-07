Calciomercato Milan, De Ketelaere già nella top 10 dei colpi più costosi (Di sabato 30 luglio 2022) L'acquisto di Charles De Ketelaere dal Bruges per 32 milioni più 3 di bonus è il colpo del Calciomercato estivo del Milan. Una cifra, quella spesa per ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 30 luglio 2022) L'acquisto di Charles Dedal Bruges per 32 milioni più 3 di bonus è il colpo delestivo del. Una cifra, quella spesa per ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - DiMarzio : #Milan-#DeKetelaere, ultimi dettagli in via di definizione: il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domenica? - lucabianchin7 : Accordo totale tra #Milan e Bruges per #DeKetelaere: 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sul margine della… - MilanSpazio : Notizia a sorpresa, può lasciare il Milan: è un obiettivo della Fiorentina - Luxgraph : Bologna, Fenucci: 'Stop con le cessioni, mancano tre giocatori' -