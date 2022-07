Barcellona | Xavi | “Ritorno Messi? Sarebbe bello ma è un’utopia”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 luglio 2022) Undi Leoalè “utopia”. Ha usato questo termine il tecnico blaugranaa proposito di un nuovo capitolo della ‘Pulce’ con la squadra che lo ha reso una leggenda. “ora ha un contratto – spiega l’allenatore e suo ex compagno di squadra, come riportato da ‘Mundo Deportivo’ – Ovviamentese la storia tra Leo e questo club non finisse così, se potesse esserci un’ultima possibilità per salutare al meglio il calciatore più forte. Mi piacerebbe, certo, ma lui ora ha un contratto”, ha poi concluso riferendosi al suo legame con il Psg. SportFace.