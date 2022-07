Volley | Zaytsev resta alla Lube | “Voglio vincere con questi colori”

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 luglio 2022) “Sono stato coinvolto, come mi capita spesso, nel vortice delle voci di mercato, ma avevo fatto una promessa al patron Fabio Giulianelli e non ho tentennato nemmeno per un momento. Sono un giocatore dellacon. Non vedo l’ora di indossare di nuovo la mia maglia e dare tutto”. Con queste parole Ivanha confermato che giocherà anche la prossima stagione nel team marchigiano. L’opposto della Nazionale si è poi voluto soffermare anche sulla Nations League appena portata a termine: “A tutto il gruppo azzurro dispiace di non aver portato a casa una medaglia, ma siamo approdati alle fasi finali dopo anni che non accadeva. Tutto fa parte di un ringiovanimento della Nazionale che si verifica al momento giusto. Volevamo salire sul podio, ma aver ...