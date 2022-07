Ucraina | Podolyak | ' scopo attacco a prigione è interrompere accordi scambio prigionieri'

Agenzia ANSA

"Il fine - afferma ancora- è screditare l'agli occhi dei suoi partner e interrompere il rifornimento di armi. Ma questo è un massacro deliberato, cinico e calcolato di prigionieri ...... nominato eroe dell', è stato ucciso in battaglia. A Kherson esplode un'autobomba con a bordo due collaboratori russi. E su Twitter, il consigliere del presidente Zelensky, Mikhaylo, ... Mosca, '40 morti in bombardamento ucraino nel Donetsk' ma Kiev nega - Mondo Kiev, 29 lug. (Adnkronos) – Lo scopo dell’attacco dell’esercito russo alla struttura correttiva di Olenivka, nella regione di Donetsk, dove erano detenuti i prigionieri ucraini, è quello di interrompe ...Grazie ai lanciarazzi Himars le vie di rifornimento russe sono tagliate, ma non è chiaro se la controffensiva sulla città sul fiume Dnipro sia imminente né se l'artiglieria fornita dall'Occidente sia ...