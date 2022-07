Sul web prevale il consenso per l' Agenda Draghi  

(Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Sul webilper l'Sulla crisi le audience sono divise, ma emerge disapprovazione per l'interruzione del lavoro dell'Esecutivo. Sui social è iniziata la campagna elettorale e il M5S si domanda: “Cosa sarebbe l'? Nessuno lo sa”. Sono “dimissioni irrevocabili” quelle di Mario, in Senato abbiamo assistito alla fine del suo Governo: presenti 192, votanti 133, favorevoli 95, contrari 38. L'Esecutivo di unità nazionale non esiste più. A parole quasi tutti vorrebbero proseguire con Marioprimo Ministro, ma nei fatti la maggioranza politica e la fiducia si sono esaurite. Finisce così la corsa dell'ex governatore della Bce dopo 17 mesi. Il Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere e il ...

punkvlouis : RT @tr4shloger: Eccola qui la collana che ho disegnato ispirandomi alle Mermaid Melody e allo stile anni 2000 ??? il mio sito web è attivo (… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #RENAISSANCE è il primo atto del nuovo album di Beyoncé, pubblicato nelle scorse ore: il disco era stato leakato due giorni f… - FrancescaMassa_ : RT @enetworkssrl: Vuoi diventare un QA Software Tester? Scopri il nostro Track! La #TechSchool #eNetworks ti permetterà di diventare un esp… - Websulblog : Web sul blog: Bisogna aver sempre presente... - Websulblog : Web sul blog: Dipinto del giorno -

MonzaToday

AGI -prevale il consenso per l'Agenda Draghi Sulla crisi le audience sono divise, ma emerge disapprovazione per l'interruzione del lavoro dell'Esecutivo. Sui social è iniziata la campagna ...... "casa per casa, strada per strada", ma anche via, come indicato dal segretario nazionale ... che si tratti di piccoli incontri di piazza, di una chiacchierata a duepianerottolo di casa o di ... Monza accessibile a tutti (almeno sul web) Le nuove foto scattate sul set di Madame Web ritraggono Adam Scott e Dakota Johnson impegnati in alcune scene, rivelando forse delle anticipazioni sui loro ruoli. Le riprese del film Madame Web sono a ...Sulla crisi le audience sono divise, ma emerge disapprovazione per l’interruzione del lavoro dell’Esecutivo. Sui social è iniziata la campagna elettorale e il M5S si domanda: “Cosa sarebbe l’Agenda Dr ...