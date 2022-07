Silvana De Mari dice che la piccola Diana Pifferi è morta per colpa del diritto all’aborto (Di venerdì 29 luglio 2022) La piccola Diana Pifferi è morta dopo 5 giorni di stenti, mentre era stata lasciata sola in casa dalla madre. La tragedia di ponte Lambro ha provocato moltissime reazioni. La prima, la più immediata, quella del dolore per il decesso di una bimba di soli 18 mesi. Poi, una volta avvenuta la ricostruzione di cosa sia successo in quei tremendi giorni di agonia in solitaria, è arrivata la forte indignazione nei confronti di quella mamma – Alessia Pifferi – che l’aveva lasciata sola in quell’abitazione nel comune tra Milano e Como. E c’è chi, come Silvana De Mari, ha deciso di utilizzare questo caso per portare avanti la propria idea anti-aborto. In che modo? Esattamente così. Silvana De Mari dice che la morte di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Ladopo 5 giorni di stenti, mentre era stata lasciata sola in casa dalla madre. La tragedia di ponte Lambro ha provocato moltissime reazioni. La prima, la più immediata, quella del dolore per il decesso di una bimba di soli 18 mesi. Poi, una volta avvenuta la ricostruzione di cosa sia successo in quei tremendi giorni di agonia in solitaria, è arrivata la forte indignazione nei confronti di quella mamma – Alessia– che l’aveva lasciata sola in quell’abitazione nel comune tra Milano e Como. E c’è chi, comeDe, ha deciso di utilizzare questo caso per portare avanti la propria idea anti-aborto. In che modo? Esattamente così.Deche la morte di ...

